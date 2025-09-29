Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trumpla gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntıları olacak.

Toplantıda, Türkiye’nin F-35 programına geri dönme isteği, F-16 tedariği ve KAAN’ın motorlarına yönelik taleplerine ABD’nin verdiği karşılığın değerlendirilmesi bekleniyor.

EKONOMİ DE MASADA

Kabinede olası eylül ayı enflasyon rakamlarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; öte yandan Merkez Bankası rezervleri ve faizlere dönük politika da kabinede ele alınacak.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı 65 bini aştı.

Toplantıda yine Gazze'deki son durum ve ABD'nin ateşkes önerisi de ele alınacak.