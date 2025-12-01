Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi, PKK’nin kendini feshetmesi ve Türkiye’den çekilmesi olacak.

NTV'nin haberine göre; Kabine toplantısında süreç kapsamında hayata geçirilebilecek yasal düzenlemelere ilişkin yol haritasının ele alınması bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Kabinede Rusya-Ukrayna savaşı da konuşulacak.

Cuma günü Karadeniz'de uluslararası sularda ancak Türkiye kıyılarına yakın noktalarda iki geminin Ukrayna tarafından vurulmasının ardından seyrüsefer güvenliğine ilişkin alınabilecek tedbirler de masada olacak.

Ayrıca savaşının sona erdirilmesine dönük uluslararası çabalar ve Türkiye'nin süreceğe vereceği katkı da masada olacak.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Kabinede ekonomi de gündem başlıklarından biri.

Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele çerçevesinde atılan adımlar ve yılın ilk 11 ayına ilişkin ekonomik veriler değerlendirilecek.

GAZZE'DE SON DURUM

Toplantıda Gazze'deki son durum da değerlendirilecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Katar Dışişleri Bakanı ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı ile Kahire'de gerçekleştirdiği görüşmenin çıktıları çerçevesinde hem bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri hem de nihai ateşkes için yürütülen diplomatik çabalar ele alınacak.