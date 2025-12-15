Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan süreç olacak.

Erdoğan'ın Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; toplantıda hem Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yürütülen diplomatik çalışmaların hem de Karadeniz'de ticaret gemilerine dönük saldırılar sürerken seyir güvenliğine ilişkin tedbirlerin masada olacağı belirtiliyor.

Kabine toplantısında uygulamaya girmesi için SDG'ye yıl sonuna kadar süre tanınan 10 Mart mutabakatı da ele alınacak.

6 Aralık'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 11 Aralık'ta ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Şam'a resmi ziyaretler gerçekleştirmişti. Bu ziyaretlere ilişkin bilgilerin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabine üyeleri ile paylaşılması, sahadaki son durumun ele alınması bekleniyor.

Toplantıda 'Terörsüz Türkiye Süreci' de değerlendirilecek.

Meclis'te süreç kapsamında kurulan komisyona AKP'nin raporunun önümüzdeki hafta sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

EKONOMİDE SON DURUM

Kabine toplantısında enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele için alınan tedbirler başta olmak üzere ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak.