Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine Toplantısı'da, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve etkilerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir görüşme yapacağını söylemişti.

Erdoğan, "Pazartesi saat 16.00 gibi Sayın Trump'la da yine bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Toplantıda, Venezuela ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum da değerlendirilecek.

Kabinede 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan süreç ve Suriye'deki son durumun da masaya yatırılması bekleniyor.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Yeni yılın ilk toplantısında ekonomideki gelişmelerin de konuşulması bekleniyor.

Yeni yıl hedefleri, enflasyonla mücadele programı gibi başlıkların değerlendirileceği belirtiliyor.