Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze ve ekonomideki son durum olacak.

Toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği 'Gazze mektubu' değerlendirilecek.

Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımlar belirlenecek.

Ayrıca ekonomideki son gelişmeler ve 'enflasyonla mücadele' adımları da kabine gündeminde yer alacak.

Kabine’nin ardından Erdoğan'ın, 'Millete Sesleniş' konuşması için kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.