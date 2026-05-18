Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi; ekonomi ile iç ve dış politikadaki başlıklar olacak.

Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fiyat denetimleri değerlendirilecek.

Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin ele alınabileceği belirtiliyor.

ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Dış politikada ise gözler Ortadoğu’daki gelişmelere çevrilmiş durumda.

Gazze, İsrail’in bölgedeki operasyonları ve İran eksenli gerilimlerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

ABD-İran Savaşı'nda kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum da kabinenin gündeminde olacak.

Kabinede kurban bayramına ilişkin tedbirlerin de gündeme alınması bekleniyor.