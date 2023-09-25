Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Masada ekonomik gelişmeler başta olmak üzere, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar projesinin detayları ve ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi ve emekli maaş zammı gibi konular yer alacak.
Kabine Toplantısı bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.
Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddellerini ise ekonomiye dair atılan adımlar, diplomatik gelişmeler, İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları, gençlere vaat edilen vergisiz cep telefonlarının karara bağlanması oluşturacak.
Öte yandan ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi ve emekli maaş zammı gibi konuların da ele alınması bekleniyor.
Enflasyon ve fahiş fiyatlar konusunda atılacak adımlar da masaya yatırılacak.