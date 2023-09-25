Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Masada ekonomik gelişmeler başta olmak üzere, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar projesinin detayları ve ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi ve emekli maaş zammı gibi konular yer alacak.

Güncel 25.09.2023 10:07 Giriş: 25.09.2023 10:07

Güncelleme: 25.09.2023 10:19 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: tccb.gov.tr