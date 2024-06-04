Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi konular var?
Kabine, Beştepe'deki Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı da bugünkü toplantıda belirlenecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Saray'da toplanacak.
Toplantıda, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı belirlenecek. Ayrıca AKP'nin sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa teklifi de Kabine'de değerlendirilecek.
Emeklilere bayramda verilecek ikramiye tutarının da Kabine'de kararlaştırılması bekleniyor.
Toplantının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından geride kalan 1 yılın değerlendirmesi yapması da bekleniyor.