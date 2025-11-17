Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi konular var?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısının ana gündem maddesinde Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının düşüşüne yönelik soruşturma yer alıyor. Toplantıda ayrıca iç ve dış gelişmeleri ele alınması bekleniyor.
Kabine, bugün (17 Kasım Pazartesi) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Saray'da yapılacak toplantının gündeminde, Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının düşüşüne yönelik soruşturma yer alıyor.
Kabinede, yeni barış sürecine dair son aşama da gözden geçirilecek.
Yine Suriye'de yaşanan son gelişmelerin de kabinede ele alınması bekleniyor.
Gazze'deki ateşkes süreci, Sudan'da yaşanan çatışmalar da kabinede görüşülmesi beklenen başlıklar arasında.
Kabine toplantısında ele alınması beklenen diğer konu başlıkları arasında ise ekonomideki son veriler, enflasyon hedefleri, hayat pahalılığı yer alıyor.
TBMM'ye sunulması beklenen yargı paketi ve içeriğinin de kabinede ele alınması bekleniyor.