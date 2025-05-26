Kabine'de büyük değişim iddiası: "8 bakan değişecek, 2 yeni bakanlık kurulacak"

Uzun süredir konuşulan "Kabine'de değişim" olacağına yönelik iddialara bir yenisi daha eklendi.

TGRT'de konuşan kamuoyu araştırmacısı MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 8 bakanın değişeceğini iki yeni bakanlık kurulacağını iddia etti.

AKP'nin şubat ayında yaptığı ve yönetim kadrolarının önemli oranda değiştiği büyük kongresinden sonra kabine değişikliğiyle ilgili iddialar gündeme gelmiş ancak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine değişikliği yapmamıştı.

"YENİ BAKANLARI KONUŞACAĞIZ"

TGRT'de Gündem Özel programında konuşan kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, Kabine'de yapılacak değişimin tarihini vererek "Mayıs ayının son haftası çok önemli. Gelecek hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atayacağı yeni bakanları konuşacağız" dedi.

Kulat, "Bakanların süresinin dolması bekleniyordu. Ayın 3'ünde süre dolacak. Ayın 3'ü bayrama denk geldiği için aldığım bilgilere göre 17'sinde yapılacak Kabine toplantısından önce 14.-15 Temmuz gibi yapacak. Hemen ardından da üst bürokrasi atamaları da yapılacak. Müsteşarlık müessesinin yeniden ihtisas edilmesi için de çalışma yapılıyor" ifadelerini kullandı.

KABİNE'YE İKİ BAKANLIK DAHA

Değişiklik için bayram sonrasını işaret eden ve 8 bakanlıkta değişim olacağını söyleyen Kulat, "Çarşamba günü TBMM'de Grup Başkanvekili seçimi var. Burada bakan olması muhtemel vekillerin de durumunu gösterecek. 1 ya da 2 vekilin bakan olması bekleniyor. Geri kalanlar ise dışarıdan isimler olacak. 16 olan bakanlığa 2 bakanlık daha eklenerek kabine 18'e çıkacak" ifadelerini kullandı.

DEĞİŞMEYECEK İSİMLER

Kulat, Kabine'de değişmeyecek isimleri de açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Çevre Bakanı Murat Kurum'un, Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevinde kalacağı konuşuluyor. Diğerlerini söylemem doğru olmaz. Bunlar kulis bilgileri. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ters köşe yaptığı çoktur. Son dakikada isimler değişebilir."