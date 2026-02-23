Kabine'de revizyon iddiası: Bu kez değişiklik "içeriden"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde iki bakan değişikliğinin ardından yeni değişiklikler olacağı iddia ediliyor.

Ankara’da konuşulanlara göre, son kabine değişikliği “nihai tablo” olarak görülmüyor. Parti kulislerinde, özellikle kamuoyunda tartışma yaratan başlıklar üzerinden bazı bakanlıkların yeniden değerlendirildiği ifade ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un görevden alınabileceği konuşulurken, yerine İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın getirilebileceği öne sürülüyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bu çerçevede en fazla konuşulan adreslerin başında geliyor. AKP içinde bazı isimlerin, Kartalkaya faciasının kamuoyu algısı bakımından Bakanlık üzerinde ciddi bir yıpranma oluşturduğunu dile getirdiği belirtiliyor. Bu yıpranmanın, teknik performansın önüne geçtiği yorumları yapılıyor.

"BÜLENT TURAN'IN ADI GEÇİYOR"

Kulislerde Ersoy’un yerine İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın adının öne çıkması, revizyonun teknik değil siyasi bir tercih olabileceği yorumlarını güçlendirdi. AKP Grup Başkanvekilliği döneminde Meclis siyasetinde aktif rol alan Turan’ın, parti tabanında ve teşkilat yapısında karşılığı olan bir isim olduğu ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığı’nda son dönemde bakan yardımcılarının büyük ölçüde değiştiği, mevcut tabloda yalnızca Turan’ın kaldığı belirtiliyor.

"5 BAKAN DEĞİŞECEK"

TGRT Haber yayınına Gazeteci Ziya Osman Açıkel de kabinede değişiklikler olacağını iddia etti. Açıkel, 5 bakanın daha değişeceğini söyleyerek "Tayyip Bey'in 2 bakanlık değişimine karşı parti içinden gelecek yansımalara göre hareket edeceği söyleniyor" ifadelerini kullandı. Açıkel, ayrıca Emniyet, HSK ve Yargıtay'da da değişiklikler olacağını öne sürdü.

İKİ DEĞİŞİKLİK YAŞANMIŞTI

Kabine'de 11 Şubat'ta iki kritik değişiklik yaşanmıştı. İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya yerine Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na ise Yılmaz Tunç yerine Akın Gürlek atanmıştı.