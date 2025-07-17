Kabine değişikliği için 'akşam yemeği' iddiası: "Erdoğan belki bugün, belki yarın gece açıklayabilir"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Kabine değişikliği tartışması devam ederken dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, "Haber kaynağım bu hafta içinde gelişmeler olabileceğini söylemişti. Bugün kabine toplanıyor. Bugünkü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyelerine bir yemek verecek. Bu bir veda yemeği mi olacak? Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre, yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cebinde" diyen Sözcan, "Bugün veda yemeğini verirse, kabine üyeleriyle, değişecek isimlerle vedalaşma anlamına gelecek. Eğer o yemek gerçekleşirse kaynağım 'kabine değişikliği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan belki bugün, belki yarın da açıklayabilir' dedi" ifadelerini kullandı.

"BELKİ BUGÜN, BELKİ YARIN AÇIKLAYABİLİR"

Sözcan, şunları söyledi: "Biz burada kulis bilgilerini paylaşıyoruz, bazen doğru çıkıyor bazen yanlış çıkıyor. Ancak gelen bilgileri de paylaşmak durumundayız. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kaynağımın verdiği bilgiler doğrultusunda bugün kabinenin ardından bir akşam yemeği verirse, bu değişecek isimlere veda anlamı taşıyor. Onlara teşekkür edebilir. Bundan sonra yeni yol yürüyeceği isimleri de belki bugün, belki yarın gece açıklayabilir."

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, şunları söyledi: "Biraz da temkin payı bırakıyorum. Zaman zaman aldığımız bilgiler bizi de yanıltabilir. Bu sefer çok güçlü sinyaller var. Kaynağım 'Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce haziran ayında kabine değişikliği yapacaktı ancak İsrail ile İran arasında savaşın başlaması nedeniyle erteledi' dedi."