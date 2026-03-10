Kabine değişikliği iddiası: Masada 3 bakanın ismi var

Ankara kulislerinde kabine değişikliği için takvim netleşmeye başladı. Kültür ve Turizm, Milli Eğitim ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarını kapsayan revizyon beklentisine ilişkin yeni bir zamanlama iddiası konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre AKP kulislerinde, kabinedeki değişimin ramazan bayramının ikinci günü açıklanabileceği dillendiriliyor. Parti kaynakları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinede yapacağı olası değişimin yalnızca teknik performans değerlendirmesiyle sınırlı olmayacağını, “algı yönetimi”, “siyasi sorumluluk” ve “hiyerarşik uyum” başlıklarının da belirleyici olacağını ifade ediyor. Ankara’da yapılan değerlendirmelerde bu düzenlemenin aynı zamanda “partiyi seçime götürecek kabine” niteliği taşıyabileceği yorumları yapılıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İddiaya göre, değişmesine kesin gözüyle bakılan isimlerin başında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geliyor. Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran yangın faciasının ardından turizm sektöründeki denetim mekanizmaları ve idari sorumluluk tartışmaları gündeme gelmişti. Parti içindeki bazı isimler, Kartalkaya faciasının kamuoyu algısı bakımından bakanlık üzerinde ciddi bir yıpranma yarattığını dile getiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı için İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın adının kulislerde öne çıktığı da daha önce dile getirilen senaryolar arasında. AKP Grup Başkanvekilliği döneminde Meclis siyasetinde aktif rol oynayan Turan’ın parti teşkilatıyla güçlü bağları bulunan bir isim olduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı’nda son dönemde bakan yardımcılarının büyük ölçüde değişmesi ve Turan’ın görevde kalan isimlerden biri olması Ankara’da “kabineye geçiş hazırlığı” yorumlarını da beraberinde getirdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Kulislerde değişim ihtimali konuşulan bir diğer isim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Parti çevrelerinde Tekin’in özellikle polemiklerde kullandığı sert üslubun ve “fazla siyaset yapan bakan” görüntüsünün rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor. Tekin’in, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle açılan davada İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 25 bin lira manevi tazminata hükmetmesi de kulislerde konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Parti kaynakları, Erdoğan’ın asıl rahatsızlığının polemiğin kendisinden çok “bakanların siyasi sınırlarını aşması” olduğunu dile getiriyor.

AKP çevrelerinde Milli Eğitim Bakanlığı için Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun öne çıkan isimlerden biri olduğu ifade ediliyor. Aydoğdu’nun geçmişte Milli Eğitim Bakanlığı bürokrasisinde görev yapmış olması ve eğitim politikalarına ilişkin çalışmaları nedeniyle bu görev için değerlendirildiği belirtiliyor. Parti içinde “bürokrasiyi bilen ve sahayı tanıyan bir isim” arayışının öne çıktığı da kulislere yansıyan değerlendirmeler arasında.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da değişim ihtimali konuşulan alanlardan biri. Ankara kulislerinde Bakan Alparslan Bayraktar’ın yerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın değerlendirilebileceği iddiaları dillendiriliyor. Enerji fiyatları ve dağıtım politikalarının seçmen davranışı üzerindeki etkisinin parti içinde yeniden değerlendirildiği belirtiliyor.

"SEÇİME GÖTÜRECEK KABİNE"

Ankara’da konuşulanlara göre ramazan bayramının ikinci günü açıklanabileceği iddia edilen revizyon, yalnızca sınırlı bir değişim değil; Erdoğan’ın siyasi takvimine göre şekillenecek ve partiyi seçim sürecine taşıyacak yeni bir kabine yapısının başlangıcı olabilir.