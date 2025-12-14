Kabine iki haftalık aradan sonra toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından yarın (15 Aralık Pazartesi) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da toplanacak.

Toplantıda yeni sürece dair son gelişmelerin gündeme alınması bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyondan çıkacak rapor toplantıda ele alınacak.

Kabine toplantısının öne çıkan bir diğer başlığı ise ekonomi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi / Fotoğraf: AA

Toplantıda yılın değerlendirmesi yapılarak 2026 yılı ekonomi politikası konuşulacak.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNİN YANISMALARI ELE ALINACAK

Kabine'nin gündeminde dış politika başlıkları da yer bulacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan’daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin yansımaları Kabine Toplantısı’nda ele alınacak.

Toplantıda, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için atılacak adımlar da değerlendirilecek. Ayrıca Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği de kritik bir başlık olacak.

Toplantıda ayrıca Suriye'deki gelişmeler de ele alınacak.