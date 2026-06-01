Kabine iki haftalık aranın ardından toplandı: Gündemde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum olacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.53'te başladı.
Kabine Toplantısı'nın ana gündemi; ekonomi olacak. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.
ABD-İran Savaşı'ndaki son durum da Kabine'nin gündeminde olacak.
Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiğinin Kabine'de detaylandırılması bekleniyor.
ABD'nin saldırılarının ekonomiye yansımasıyla birlikte Ortadoğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında.
Kabine sonrası Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.