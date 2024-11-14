Kabine kulisi: İki bakandan birinin gideceği kesinleşti

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kabine'de değişiklik olabileceğini yazdı.

Işık'ın iddiasına göre, iki icracı bakandan birisinin değişeceği kesinleşti. Ancak iki bakanın da görevdan alınma durumu da söz konusu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Candaş Tolga Işık, "Değişmesi tartışılan 2 icracı bakandan birinin gideceği kesinleşti. İkisi birden de değişebilir" dedi.

Değişmesi tartışılan 2 icracı bakandan birinin gideceği kesinleşti. İkisi birden de değısebilir... — Candaş Tolga Işık (@ctisik) November 14, 2024

Işık, herhangi bir isim dile getirmedi.