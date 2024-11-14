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Kabine kulisi: İki bakandan birinin gideceği kesinleşti

Kabinede, bir bakanın görevden alınmasının kesin olduğu, şartlara göre iki bakanın görevden alınmasının gündemde olduğu iddia edildi.

Güncel
  • 14.11.2024 14:19
  • Giriş: 14.11.2024 14:19
  • Güncelleme: 14.11.2024 14:29
Kaynak: Haber Merkezi
Kabine kulisi: İki bakandan birinin gideceği kesinleşti
Fotoğraf: AA

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kabine'de değişiklik olabileceğini yazdı.

Işık'ın iddiasına göre, iki icracı bakandan birisinin değişeceği kesinleşti. Ancak iki bakanın da görevdan alınma durumu da söz konusu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Candaş Tolga Işık, "Değişmesi tartışılan 2 icracı bakandan birinin gideceği kesinleşti. İkisi birden de değişebilir" dedi.

Işık, herhangi bir isim dile getirmedi.

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