Kabine Saray'da toplandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 48 kişinin gözaltına alınmasına yönelik tepkiler ülke çapındaki eylemlerle devam ediyor.

CHP, bu akşam (24 Mart Pazartesi) da Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı.

Ülke çapındaki eylemler sürerken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de toplandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk kez toplanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında haftalık Kabine başladı.

Saray'da yapılan toplantının ardından iktidarın İmamoğu'nun tutuklanması ve devam eden eylemlere ilişkin nasıl bir açıklama yapılacağı merak ediliyor.