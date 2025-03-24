Kabine Saray'da toplandı: Neler konuşuldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 48 kişinin gözaltına alınmasına yönelik tepkiler ülke çapındaki eylemlerle devam ediyor.

CHP, bu akşam (24 Mart Pazartesi) da Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı.

Ülke çapındaki eylemler sürerken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de toplandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk kez toplanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında haftalık Kabine toplantısı başladı.

15.15'de başlayan toplantı, 17.35'de sona erdi.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni merkez alan soruşturma süreci ile sıcak dış politika başlıkları ele alındı