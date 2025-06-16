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Kabine toplandı: Gündemde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Güncel
  • 16.06.2025 16:19
  • Giriş: 16.06.2025 16:19
  • Güncelleme: 16.06.2025 16:23
Kaynak: Haber Merkezi
Kabine toplandı: Gündemde hangi başlıklar var?
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de İran-İsrail çatışmasının da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'da başladı.

PKK'nin silah bırakması sonrası Meclis'te gerçekleştirilecek yasal düzenlemeler,İran ve İsrail arasında süren çatışmalar,Emekli ve memur zammı hakkında değerlendirmelerin ele alınacağı öngörülüyor.

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