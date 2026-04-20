Kabine toplandı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.12'de başladı.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları , ABD-İsrail ve İran arasındaki ateşkes görüşmeleri, ekonomiye etkisi ve 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak.

Toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından ilgili bakanlıkların yaptıkları çalışmalarla okullarda alınacak yeni önlemler değerlendirilecek.

ABD-İRAN ATEŞKESİ SÜRECEK Mİ?

Kabine toplantısının gündem maddelerinden biri de bölgesel gelişmeler. ABD-İsrail ve İran arasındaki müzakere süreci Ankara yakından takip ediyor.

Ateşkeste son durum, müzakerelere verilebilecek olası katkılar ve yapılan diplomatik temaslar ışığındaki değerlendirmelerin masada olması bekleniyor.

Toplantıda Hürmüz Boğazı krizi ve enerji fiyatlarıyla ekonomiye yansıması da ele alınacak.

'Terörsüz Türkiye' süreci de gündemdeki önemli başlıklardan olacak. PKK'nin silah bırakma sürecinin sahadaki takibi, yasal düzenleme hazırlıkları üzerinde durulacak başlıklar arasında.