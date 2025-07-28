Kabine toplandı: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Saray'daki toplantı, saat 14.10'da başladı.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemini, Türkiye'yi saran orman yangınları oluşturacak. Kabine gündemindeki diğer konular ise 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Gazze'deki açlık krizi olacak.

Toplantıda Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları ilgili değerlendirmeler ve çalışmalara ilişkin bilgi aktarımının yapılması öngörülüyor.

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırıldığı sürece ilişkin son durumun da gündeme gelmesi öngörülen Kabine Toplantısı'nda süreç de ele alınacak ve TBMM'de kurulması beklenen komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler görüşülecek.