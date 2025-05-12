Kabine toplandı: Gündemde PKK'nin fesih kararı var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı, saat 16.45'te başladı.

Kabine toplantısında PKK'nin fesih ve silah bırakma kararının konuşulması bekleniyor.

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını duyuran PKK, kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklamıştı.

PKK bildirgesinde, "Bildirgede, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadeleri kullanılmıştı.