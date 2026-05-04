Kabine toplandı: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı, saat 16.50'de başladı.

Kabine toplantısında görüşülmesi beklenen konular arasında Kurban Bayramı tatili yer alıyor.

Bayram tatili süresinin 9 gün olup olmayacağı sorusunun yanıtı kabinede belli olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde yaptığı açıklamada “9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur. Ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar" açıklamasını yapmıştı.