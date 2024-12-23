Kabine toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Asgari ücret zammı ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Kabine Toplantısı'nın ana gündemini oluşturacak.

Kabine Toplantısı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI MASADA

Habertürk'ün haberine göre; milyonlarca çalışanın gözü asgari ücretteki artışta. Kabine Toplantısı'nda da asgari ücret artışının görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da sunum yapması ön görülüyor.

Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü kez toplanmış, işveren kesimi herhangi bir rakam açıklamamıştı. Türk-İş ise işçilerin 29 bin 583 lira talep ettiklerini duyurmuştu. Gözler bu hafta yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısına çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, Salı veya Çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

Kabine toplantısında Suriye'de atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek. Suriye'de kurulan yeni hükümet ile yürütülmesi planlanan yeni ilişkiler de değerlendirilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şu ana kadar geri dönüş yapan göçmenler hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın olası Şam ziyareti de görüşülecek konular arasında.

DİĞER BAŞLIKLAR

Toplantıda ayrıca İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası arenada atılacak adımlar ve Türkiye'nin Filistin halkına yönelik yardımları önemli başlıkları arasında yer alacak.

Erdoğan'ın toplantı sonrasında konuşma yapması bekleniyor.