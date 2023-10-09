Kabine toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.50 sıralarında toplandı. Masada, ekonomik gelişmeler başta olmak üzere emeklilere yapılması beklenen zam ve İsrail-Filistin arasındaki gerilim gibi konular yer alacak.
Kabine toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Saat 16.50'de başlayan toplantıda bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantı sonrası Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Toplantıda ekonomik gelişmeler başta olmak üzere emeklilere yapılması beklenen zam masaya yatırılacak.
AKP'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulunmuş ve kabine toplantısını işaret etmişti. Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan İsrail-Filistin arasındaki gerilim konuları da Kabine'de ele alınacak.
İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından başlatılan operasyonlar, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları, kabinenin gündeminde olacak.