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Kabine toplantısı başladı: Gündemde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

Güncel
  • 15.04.2025 15:37
  • Giriş: 15.04.2025 15:37
  • Güncelleme: 15.04.2025 15:51
Kabine toplantısı başladı: Gündemde hangi başlıklar var?
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı AKP'li Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.24'te başladı.

Kabinede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durumun ele alınacağı öngörülüyor.

Fotoğraf: AA

Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı ile Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantıda "Terörsüz Türkiye" için atılan ve atılması planlanan adımlar da ele alınacak.

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