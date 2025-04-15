Kabine toplantısı başladı: Gündemde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı AKP'li Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.24'te başladı.

Kabinede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durumun ele alınacağı öngörülüyor.

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Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı ile Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantıda "Terörsüz Türkiye" için atılan ve atılması planlanan adımlar da ele alınacak.