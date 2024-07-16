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Kabine toplantısı başladı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi ise ekonomi ve emekli aylıklarının durumu.

Güncel
  • 16.07.2024 16:13
  • Giriş: 16.07.2024 16:13
  • Güncelleme: 16.07.2024 16:20
Kaynak: AA
Kabine toplantısı başladı: Gündemde hangi konular var?
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine toplantısında emekli aylıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca Irak’ın kuzeyinde sürdürülen “Pençe- Kilit” operasyonu, Suriye ile 'normalleşme' gündemi ve İsrail'in Gazze'deki saldrılarının da görüşülmesi bekleniyor.

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