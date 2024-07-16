Kabine toplantısı başladı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi ise ekonomi ve emekli aylıklarının durumu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine toplantısında emekli aylıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca Irak’ın kuzeyinde sürdürülen “Pençe- Kilit” operasyonu, Suriye ile 'normalleşme' gündemi ve İsrail'in Gazze'deki saldrılarının da görüşülmesi bekleniyor.