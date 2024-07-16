Kabine toplantısı başladı: Gündemde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi ise ekonomi ve emekli aylıklarının durumu.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kabine toplantısında emekli aylıklarının değerlendirilmesi bekleniyor.
Toplantıda ayrıca Irak’ın kuzeyinde sürdürülen “Pençe- Kilit” operasyonu, Suriye ile 'normalleşme' gündemi ve İsrail'in Gazze'deki saldrılarının da görüşülmesi bekleniyor.