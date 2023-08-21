Kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saat 16:30'da başlayan toplantıda memur ve memur emeklinin zam pazarlığı, Kuzey Kıbrıs ile BM arasındaki yol gerginliği, enflasyonla mücadele ve Türkiye ile Rusya ilişkileri ele alınması bekleniyor.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 6 buçuk milyondan fazla memur ve memur emeklisine yönelik zam pazarlığı konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Sunum yapması beklenen bir diğer isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Masada, enflasyonla mücadele ve para sıkılaştırma süreci olacak.

Kabinede dış politikadaki gelişmeler de masada olacak. Kuzey Kıbrıs BM ile yaşanan Pile-Yiğitler yolu gerilimi ele alınacak, Türkiye'nin uluslararası arenada atabileceği adımlar konuşulacak.

Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.