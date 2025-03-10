Kabine toplantısı saat kaçta? 10 Mart 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları

Kabine toplantısı saat kaçta sorusu yılın üçüncü kabine toplantısı öncesinde araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar açısından 10 Mart 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları araştırması gündemde. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? İşte 10 Mart 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları!

10 MART 2025 KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE GÜNDEM KONULARI

10 Mart 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündem konuları arasında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı ve PKK'nin ateşkes ilan etmesi, 3 bin lira olan emekli ikramiyesi üzerinde yapılması düşünülen zam ve Suriye'de yaşanan gelişmeler olması bekleniyor. Kabine toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. 15 günde bir düzenlenen kabine toplantısının saat 15.30'da başlaması ve çıkacak kararların akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Beştepe'de gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısının saat kaçta gerçekleşeceğine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak toplantının 14.30 ile 15.30'da başlayacağı ön görülüyor.