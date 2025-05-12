Kabine toplantısı saat kaçta? 12 Mayıs 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları

Kabine toplantısı saat kaçta sorusu bugün gerçekleşeceği düşünülen kabine toplantısı öncesinde araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. PKK'nin silah bırakması ve Suriye’deki son gelişmelerin görüşüleceği 12 Mayıs 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları araştırması gündemde. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? İşte 12 Mayıs 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları!

12 MAYIS 2025 KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE GÜNDEM KONULARI

12 Mayıs 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündem konuları arasında PKK'nin silah bırakması sonrası Meclis'te gerçekleştirilecek yasal düzenlemeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durumun ele alınacağı ön görülüyor. Ayrıca Ukrayna-Rusya arasında İstanbul'da 15 Mayıs'ta gerçekleşecek görüşmelerin ve Pakistan ile Hindistan arasında ateşkesle sonuçlanan çatışmalar gündem maddeleri arasında yer alacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Beştepe'de gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısının saat kaçta gerçekleşeceğine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak toplantının 16.00'da başlayacağı ön görülüyor.