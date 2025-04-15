Kabine toplantısı saat kaçta? 15 Nisan 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları

Kabine toplantısı saat kaçta sorusu bugün gerçekleşeceği düşünülen kabine toplantısı öncesinde araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik süreci, terörle mücadele operasyonları ve Suriye’deki son gelişmelerin görüşüleceği 15 Nisan 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları araştırması gündemde. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? İşte 15 Nisan 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları!

15 NİSAN 2025 KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE GÜNDEM KONULARI

15 Nisan 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündem konuları arasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durumun ele alınacağı ön görülüyor. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı ile Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda Terörsüz Türkiye’ için atılan ve atılması planlanan adımlar da ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Beştepe'de gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısının saat kaçta gerçekleşeceğine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak toplantının 14.30 ile 15.30'da başlayacağı ön görülüyor.