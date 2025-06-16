Kabine toplantısı saat kaçta? 16 Haziran 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları

Kabine toplantısı saat kaçta sorusu bugün gerçekleşeceği düşünülen kabine toplantısı öncesinde araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. PKK'nin silah bırakması, emekli ve memur zammı ve İran ile İsrail arasında süren çatışmalar hakkında son gelişmelerin görüşüleceği 16 Haziran 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları araştırması gündemde. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? İşte 16 Haziran 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları!

16 HAZİRAN 2025 KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE GÜNDEM KONULARI

16 Haziran 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündem konuları arasında:

PKK'nin silah bırakması sonrası Meclis'te gerçekleştirilecek yasal düzenlemeler,

İran ve İsrail arasında süren çatışmalar,

Emekli ve memur zammı

hakkında değerlendirmelerin ele alınacağı ön görülüyor.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Beştepe'de gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısının saat kaçta gerçekleşeceğine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak toplantının 16.00'da başlayacağı ön görülüyor.