Kabine toplantısı saat kaçta? 24 Mart 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları

Kabine toplantısı saat kaçta sorusu yılın dördüncü kabine toplantısı öncesinde araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik süreci, terörle mücadele operasyonları ve Suriye’deki son gelişmelerin görüşüleceği 24 Mart 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları araştırması gündemde. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? İşte 24 Mart 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları!

24 MART 2025 KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE GÜNDEM KONULARI

24 Mart 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündem konuları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmalar ve hukuki süreç, terörle mücadele operasyonları, 27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından yaşananlar ve Suriye'de yaşanan gelişmeler olması bekleniyor. Kabine toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. 15 günde bir düzenlenen kabine toplantısının saat 15.30'da başlaması ve çıkacak kararların akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Beştepe'de gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısının saat kaçta gerçekleşeceğine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak toplantının 14.30 ile 15.30'da başlayacağı ön görülüyor.