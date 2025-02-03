Kabine toplantısı saat kaçta? 3 Şubat 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları

Kabine toplantısı saat kaçta sorusu yılın ikinci kabine toplantısı öncesinde araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar açısından 3 Şubat 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları araştırması gündemde. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? İşte 3 Şubat 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları!

3 ŞUBAT 2025 KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE GÜNDEM KONULARI

3 Şubat 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündem konuları arasında 6 Şubat depremi ile Suriye’deki son gelişmeler olması bekleniyor. Kabine toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da başlayacak.

Kabine toplantısı gündem konuları şu şekilde:

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerinin ikinci yılına yaklaşılırken bölgede atılan son adımlar

Bolu'daki otel yangını faciası, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze'deki son durum

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes kararı ve ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek

Gazze'ye yapılacak yardımlar

Enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Beştepe'de gerçekleşecek kabine toplantısının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan duyura göre saat 16.00'da başlayacağı belirtildi.