Kabine toplantısı saat kaçta? 30 Haziran 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları

Kabine toplantısı saat kaçta sorusu bugün gerçekleşeceği düşünülen kabine toplantısı öncesinde araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. PKK'nin silah bırakması, emekli ve memur maaş zamları, kamu işçisi maaş artışı ile Türkiye’nin arabuluculuk çalışmaları hakkında son gelişmelerin görüşüleceği 30 Haziran 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları araştırması gündemde. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? İşte 30 Haziran 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları!

30 HAZİRAN 2025 KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE GÜNDEM KONULARI

30 Haziran 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündem konuları arasında:

PKK'nin silah bırakması sonrası Meclis'te gerçekleştirilecek yasal düzenlemeler,

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları,

Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye’nin arabuluculuk çalışmaları,

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’nde yaptığı ikili görüşmeler,

Emekli ve memur maaş zamları

hakkında değerlendirmelerin ele alınacağı ön görülüyor.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Beştepe'de gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısının saat kaçta gerçekleşeceğine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak toplantının 15.00'da başlayacağı ön görülüyor.