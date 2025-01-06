Kabine toplantısı saat kaçta? 6 Ocak 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları

Kabine toplantısı saat kaçta sorusu yılın ilk kabine toplantısı öncesinde araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Memur ve emekli maaşları açısından 6 Ocak 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları araştırması gündemde. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? İşte 6 Ocak 2025 Kabine toplantısı saati ve gündem konuları!

6 OCAK 2025 KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE GÜNDEM KONULARI

6 Ocak 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündem konuları arasında memur ve emekli maaşı ile Suriye’deki son gelişmeler olması bekleniyor. Kabine toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.30'da başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Beştepe'de gerçekleşecek kabine toplantısının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan duyura göre saat 15.30'da başlayacağı belirtildi.