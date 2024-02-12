Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat 20 dakika süren Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kabine, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de toplandı. Gündemde, enflasyonla mücadele, öğretmen atamaları, Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret vardı.

Erdoğan, 3 saat 20 dakika süren toplantının ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Terörle mücadele ve dış poolitaka başta olmak üzere pek çok konuyu detaylıca ele aldık. Deprem bölgesindeki çalışmalar kabinemizin en önemli başlığıydı. Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları da gözden geçirdik.

Dünya genelinde etkili olan olumsuzluklara rağmen Türkiye hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor.

Ocak ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 20 milyar dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat tutarına ulaştık.

Turizm geliri yüzde 17 arttı, 57 milyon turist geldi. Turizmde hedef 60 milyar dolar.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Türkliye'de işsizlik oranı Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8 geriledi. Ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor.

"ABD İLE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ F-16 TALEBİMİZİN OLUMLU SONUÇLANMASINDAN MEMNUNUZ"

ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz.

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