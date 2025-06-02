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Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 1,5 saat sürdü

Güncel
  • 02.06.2025 05:53
  • Giriş: 02.06.2025 05:53
  • Güncelleme: 02.06.2025 17:11
Kaynak: Haber Merkezi
Kabine toplantısı sona erdi
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün (2 Haziran Pazartesi), AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı saat 16.00'da başladı.

Toplantı 1,5 saat sürdü.

Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÜNDEMDE HANGİ BAŞLIKLAR YER ALDI?

Toplantıda, komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi,  PKK'nin fesih kararı, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Dış politika da kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin devam ettirdiği diplomasi trafiğinin kapsamlı şekilde toplatıda ele alınması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları da kabinede ele alınacak.

Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de kabinenin gündem başlıkları arasında olacak.

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