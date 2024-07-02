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Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Güncel
  • 02.07.2024 17:14
  • Giriş: 02.07.2024 17:14
  • Güncelleme: 02.07.2024 20:02
Kaynak: AA
Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan açıklama yapacak
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıya, dün Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum da katıldı.

Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Saray'daki basına kapalı toplantı 2 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapacak.

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