Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının sonrasında basın toplantısı düzenliyor.

Beştepe'deki Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

"Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Özellikle dış politika kulvarında yoğun gündemimiz vardı. Cezayir Dışişleri Bakanı ve Birleşik Devletler Müslüman Kuruluşlar Konseyi heyetini kabul ettik. Gelecek üç yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaştık. Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız programın iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de son derece olumluydu. Dünya Bankası grubunun 18 milyar dolarlık yeni yatırım paketi eklemesi bunun bir işaretiydi. Ülkemize yönelik önyargılar kırıldıkça inşallah yatırım rakamların daha da yükseldiğini göreceğiz.

3 yılın sonunda 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 15 bin dolara yaklaşan kişi başına milli geliri yakalayacağız. Türkiye'nin potansiyelini yansıtan hedeflerle dolu programın tekrar ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 12. Kalkınma Planı'nı ve hükümet programını yakında milletimiz ve iş dünyamızın takdirine sunacağız. Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 85 milyon tamamının milli hedefi, ülküsü ve idealidir. Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Siyaset arenasında verdiğimiz mücadelenin amacı da zaten budur. Milletimizin her bir ferdini orta vadeli programa destek olmaya davet ediyorum.

Bu sene 18. G-20 Liderler Zirvesi'nde ülkemizin tezlerini kararlılıkla savunduk. İklim değişikliği, terörle mücadele ve düzensiz göç meselesinde Türkiye'nin yaptığı katkılara dikkat çektik. Küresel adaletsizlikle ilgili atılabilecek müşterek adımları gündeme taşıdık. Dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz. Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen yeni anayasa sempozyumunda darbecileri nefretle anarken 12 Eylül mağdurları saygıyla yâd ettik. Bir daha darbeler yaşanmamasını, milletimizin evlatlarını bir sağdan bir soldan mantığı ile asılmaması için daima teyakkuz halinde olacağız. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak için yeni yasama döneminde çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

108. dönem kaymakamlık kursunu bitiren 99 genç arkadaşımızın kura törenine katılarak heyecanlarına ortak olduk. Genç kaymakamlarımıza kendilerinden neler beklediğimizi ifade ettik. Milletimize yapacakları hizmetlerle hem bizim hem ailelerinin gurur kaynağı olacaklarına inanıyorum. Gençlerimizle külliyemizin sergi salonunda yaptığımız buluşma gerçekten müstesna idi. Gençlerimizin coşkusunu, sevdalarını, dinamizmini gördükçe ülkemizin geleceği adına daha çok umutlanıyoruz. Birileri istemese de TEKNOFEST gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyor ve bununla iftihar ediyoruz.

VERGİSİZ CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR ÇALIŞMASININ DETAYLARI AÇIKLANDI

Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.

“YENİ EVLENEN ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNACAĞIZ”

Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası’na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

"ELON MUSK'I TÜRKİYE'YE YATIRIMA DAVET ETTİM"

Amerikan iş dünyasında bir araya geldik. Elon Musk'u kabulümüzde kendisini ülkemize yatırım yapmaya davet ettim. 'Dünya beşten büyüktür' tezimize hak ve destek verenlerin sayısı günden güne artıyor. BM Genel Sekreteri ülkemizin tezlerine benzer ifadelerle reform çağrısında bulundu. Genel kurula hitabımızda küresel meselelere dair ufuk turu yaptık. Küresel lobilerin hedefindeki aile kurumuna sahip çıkılması gerektiğini ifade ettik. Türk ve İslam dünyasıyla işbirliği ile geliştirme iradesini teyid ettik.

HAYAT PAHALILIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde artan hayat pahalılığı gündemimizden çıkana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 6 ay 6 bin kilometre sınırından ilan sitelerine getirdiğimiz kısıtlamalara, liste fiyatından daha fazla para talep eden bayilere yönelik denetimlere kadar attığımız adımlarla otomobil piyasasında balonu söndürdük. İlan sitelerini, sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız. Deprem bölgesinde inşaat malzemelerinin temini ve fiyatıyla ilgili benzer tamahkarlıkların yaşandığını görüyoruz."