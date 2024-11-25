Kabine toplantısı sona erdi, Erdoğan açıklama yapıyor

Kabine toplantısı sona erdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapıyor.

Öğretmenler Günü nedeniyle açıklama yapan Erdoğan, "Eğitimi son 22 yıldır önceliklerinin ilk sırasına yerleştirmiş bir iktidarız" dedi. Erdoğan, "Eğitim öğretimde değişime ve yeniliğe direnmek hayatın kendisine direnmek manasına gelir" dedikten sonra eleştirilerin hedefindeki Maarif Modeli'ni övdü. Erdoğan, "Kendisini hâlâ 1940'ların şartlarında gören, eğitime bir ideolojik formatlama aracı olarak bakan bir kesim bulunuyor" diye konuştu. Erdoğan, "Kökü mazide ati tasavvurumuza uygun bir şekilde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamasında bu çevrelerin temelsiz eleştirilerine, engellemelerine ve sabotajlarına maruz kalıyoruz" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında konuşan Erdoğan, kadına yönelik şiddet konusunda başarılı olduklarını şu sözlerle iddia etti: "Türkiye bizim hükümetimiz döneminde kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, şiddetin her çeşidiyle mücadelede tarihi kazanımlar elde etmiş, ülkemiz çok ileri bir noktaya gelmiştir."