Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan açıklama yapıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle

Aşırı sağ hareketler bugün Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörleri haline gelmiştir. Şurası bir gerçek ki geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasi krize girmiştir. Liberal demokrasi eski itibarını yitirmiştir. İnsanlara umut ve güven vermekte yetersiz kalmaktadır. Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Batı'da bugün yaşanan işte budur.