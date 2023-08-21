Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan alınan kararları açıklıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine toplantısı 16.30'da başladı.Toplantı 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açılama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. Dış politikada büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Girişimci insani ve Türkiye eksenli bakış açısını dış politikamızda hakim kıldık. Türk ve İslam dünyasıyla münasebetlerimiz son bir asırdaki en parlak dönemini yaşıyor. Avrupa ile ilişkilerimiz karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde gerçekleşiyor.

KKTC'DE BM ASKERLERİ İLE YOL GERİLİMİ

Geçen Cuma günü Birleşmiş Milletler Barış Gücü Askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türkü'nün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insanidir. Barış Gücü gerek köylülere yönelik fiziki müdahalesi gerekse müdahale sonrası yaptığı talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş zaten yaralı olan itibarını daha da zedelemiştir. Uluslararası hukukla bağdaşmayan bu tavırlar sebebiyle bölgede gerilim maalesef yeniden tırmanmıştır. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Garantör bir devlet olarak ara bölge başta olmak üzere adadaki emri vakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir. Rum kesiminin hak hukuk tanımaz tavrıyla Türk kardeşlerimizi baş başa bırakmayacağız. KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz.

BM'den beklenen, istikrarı bozucu davranışlar yerine isminin hakkını vererek Ada'daki tüm tarafların insani ihtiyaçlarının çözümüne katkı sunmasıdır.