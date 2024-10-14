Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan'dan ilk 4 madde açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Erdoğan açıklama yaptı.

Anayasa'nın 3. maddesi ile ilgili tartışmalara ilişkin konuşan Erdoğan, "İlk 4 madde üzerine tartışmalar sürece katkı sağlamaz. Cumhur İttifakı'nın ve partimizin ilk 4 madde ile sorunu yoktur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu:

"1 Ekim Salı günü TBMM'de 28. dönem 3. yasama yılının açılışını yaptık. Meclis hitabımızda Türk demokrasisini darbe anayasasından bir an önce kurtararak yeni ve sivil anayasa ile buluşturma talebimizi teyit ettik. Tüm siyasi partilerin yeni anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermelerini samimiyetle temenni ediyoruz. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili partimizin ve Cumhur ittifakının herhangi sorununun olmadığını ilk 4 madde üzerinden yapılan tartışmaların sürece katkısı olmadığını ifade etmek istiyorum."