Kabine Toplantısı yarın yapılacak: Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Toplantının ana gündem maddelerinden birinin, sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa tasarısı olacağı öğrenildi. Kurban Bayramı tatilinin ve emekli ikramiyelerinin de toplantıda konuşulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.

AKP'nin sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa teklifi Kabine'de masaya yatırılacak.

Kabine toplantısının gündeminde sokak hayvanlarının yanı sıra, Kurban Bayramı tatilinin süresinin 9 güne uzatılması ve 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması var.

KAMUDA TASARRUFA YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Erdoğan’ın 13 Haziran’da Madrid, 14 Haziran’da Roma gerçekleşmesi beklenen temasları da kabine gündeminde kendine yer bulacak. Toplantıda, geçtiğimiz haftalarda kamuoyu ile paylaşılan kamuda tasarruf tedbirlerin yansımaları ve devamında getirilecek yeni tedbirlerin detayları da görüşülecek.