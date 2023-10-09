Kabine toplantısına Filistin-İsrail çatışması arası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la, kabine toplantısına ara vererek telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la, kabine toplantısına ara vererek telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

LÜBNAN BAŞBAKANI'YLA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Erdoğan, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Erdoğan, bölgedeki endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini belirtti.