Kabine üç haftalık aranın ardından toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

AKP'de tamamlanan 8. Olağan Büyük Kongre'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanacak.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 15.00’te başlayacak.

Toplantının ana gündem maddelerinden birinin ekonomideki gelişmeler olması beklenirken, enflasyonla mücadelenin yanı sıra Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin yansımalarının da ele alınacağı belirtildi.

İmralı ile başlayan süreç sonrası yaşananlar ve Suriye'deki gelişmelerin de toplantı gündemleri arasında olması bekleniyor.

Suriye'nin yanı sıra Gazze'deki ateşkes süreci ve ateşkesin ikinci aşaması, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye ilişkin açıklamaları, Ukrayna lideri Zelenski'nin Türkiye ziyareti ile Riyad'da ABD ve Rus heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantılar ve karşılıklı açıklamaların da Kabine'nin gündem maddeleri arasında yer alacağı öğrenildi.

Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.