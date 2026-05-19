Kabine üyelerinden ve siyasilerden 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasiler ve kabine üyeleri kutlama mesajları yayınladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ayak basmasının üzerinden 107 yıl geçti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'IN 19 MAYIS MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesiyle milletimizin yazdığı kahramanlık destanı bugün bilim ve teknolojide, altyapıda, sağlıkta, kültür ve sanatta, eğitimde, üretimde, savunma sanayinde ve insanlık yararına ortaya koyduğumuz her atılımda en güçlü şekliyle yaşamaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

19 Mayıs'ın, emperyalist saldırganlık karşısında Türk milletinin yeniden ayağa kalkma iradesinin, bağımsızlık ülküsünün ve ortak geleceğe duyduğu sarsılmaz inancın tarihsel adı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesiyle milletimizin yazdığı kahramanlık destanı bugün bilim ve teknolojide, altyapıda, sağlıkta, kültür ve sanatta, eğitimde, üretimde, savunma sanayinde ve insanlık yararına ortaya koyduğumuz her atılımda en güçlü şekliyle yaşamaya devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı, en büyük gücünü, tarihi mirasını ve medeniyet değerlerini sahiplenen, dünyaya açık, yenilikçi ve girişimci, milli duruş ile insani erdemleri buluşturan gençlerimizden almaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, ülkenin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde, "Terörsüz Türkiye" ve bölge hedeflerinde de en büyük dayanaklarının şuurlu, azimli ve donanımlı gençler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Temel amacımız, Milli Mücadele'yi veren kahramanlarımız gibi, bugün de ortak akıl ve hedefler etrafında kenetlenerek, güçlü bir toplumsal yapıyla ülkemizi ve milletimizi daha aydınlık bir geleceğe taşımaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde çalışmaya, üretmeye, gençlerimize emanet edeceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN 19 MAYIS MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından 19 Mayıs'a ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

''İstiklal mücadelemizin ilk harcı, tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunun ilk adımı...

19 Mayıs 1919’da Samsun’da tutuşan o mukaddes meşale; bugün #TürkiyeYüzyılı hedefleri doğrultusunda, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Ecdadın canı pahasına bizlere emanet ettiği bu aziz vatanın huzuru, güvenliği ve bekası için; aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı milli şuurla çalışmayı sürdürüyoruz.

Gençlerimizin azmi, milletimizin duası ve devletimizin güçlü iradesiyle; Türkiye’yi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum.''

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI'NDAN 19 MAYIS MESAJI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayraktar tarafından yayımlanan mesajın tamamı şu şekilde:

"Bir milletin geleceği gençlerinin hayalleriyle şekillenir. 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi bugün Türkiye'nin enerjisine güç oluyor.

Çünkü biliyoruz enerjide güçlü Türkiye'nin en büyük kaynağı, üreten, düşünen, geliştiren gençleridir. Laboratuvarda, sahada, denizde, rüzgarda ve güneşte, Türkiye'nin enerjisine gençler yön veriyor.

Milli enerji hamlemiz genç aklın, genç emeğin ve genç vizyonun omuzlarında yükseliyor.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyor, ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

MHP'DEN 19 MAYIS MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bahçeli, MHP'nin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum."

GÜRLEK: HEDEFİMİZ TAM BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİNİ YARINLARA TAŞIMAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan milli mücadelemiz, bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan kutlu yürüyüşümüzün ilk adımı ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur.

Yüzyıl önce yakılan o istiklal meşalesi, milletimizin azim ve kararlılığıyla emperyalist işgalleri püskürtmüş ve bağımsızlığımızın yolunu aydınlatmıştır.

Bugün de hedefimiz; aklı hür, vicdanı hür TEKNOFEST kuşağımızla birlikte, tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealini yarınlara taşımaktır.

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.

KURUM: GENÇLİK VARSA GELECEK VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O günün gençleri İstiklal mücadelesini omuzladı, inancı büyüttü, Cumhuriyet yolunu açtı. Bugünün gençleri sahada, laboratuvarda, sahnede, bağımsız teknolojilerin, göklerdeki istikbalin peşinde. Gençlik varsa gelecek var, o gelecekte Türkiye Yüzyılı var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

MEMİŞOĞLU: 107 YIL ÖNCE YAKILAN İLK KIVILCIM...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Memişoğlu, mesajında, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu, umutla ve kararlılıkla geleceğe yürüdüğü tarihi bir başlangıç olduğunu belirtti.

107 yıl önce yakılan ilk kıvılcımın, bugün gençlerin gözlerindeki umut ve azimle ülkenin yarınlarını aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Memişoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

ERSOY: ORTAK BİR İNANCI, KARARLILIĞI VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ DE AYAĞA KALDIRDI.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ersoy'un mesajının tamamı şu şekilde:

''Milletimizin kaderine yeniden yön verdiği o ilk adım, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yalnızca bir mücadeleyi değil; ortak bir inancı, kararlılığı ve bağımsızlık mücadelesini de ayağa kaldırdı.

Aradan geçen yıllara rağmen aynı ruh; üreten, düşünen, araştıran, teknolojiden sanata her alanda ülkesine değer katmak için emek veren gençlerimizin azminde yaşamaya devam ediyor.

Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde #TürkiyeYüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselen güçlü vizyonumuzun da en büyük teminatı yine gençlerimizdir.

Milletimizin istiklal yürüyüşünü Samsun’dan başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum.''

ÖMER BOLAT: KUTLU BİR DİRİLİŞİN BAŞLANGICI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yayımladığı 19 Mayıs mesajında şu ifadelere yer verdi:

''19 Mayıs 1919; aziz milletimizin esareti reddederek istiklal ve istikbal uğruna ayağa kalktığı, imanla, cesaretle ve fedakârlıkla yazılmış kutlu bir dirilişin başlangıcıdır.

Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi; Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da canlarını bu vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetidir.

Milletimiz o gün büyük bir inançla istiklal mücadelesi vermiş; bugün ise aynı ruhla savunmadan teknolojiye, üretimden ihracata, ticaretten sanayiye kadar her alanda güçlü ve büyük Türkiye idealine yürümektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde #TürkiyeYüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; gençlerimizin azmi, milletimizin duası ve devletimizin kararlı iradesiyle ülkemizi her alanda daha ileri taşımaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve fedakâr gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

BAKAN BAK'TAN VİDEOLU PAYLAŞIM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs kutlaması kapsamında sosyal medya hesabından video yayımlayarak '' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun! #TürkiyeninGücüGençliği'' ifadelerine yer verdi.

YUMAKLI: 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Tarımdan sanayiye, eğitimden spora her alanda hedeflerimize gençlerimizden aldığımız ilhamla yürüyor, güçlü Türkiye'nin yarınlarını onlarla birlikte inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık ateşinin, bugün gençlerin gözlerindeki ışıkla Türkiye Yüzyılı'nı aydınlattığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarımdan sanayiye, eğitimden spora her alanda hedeflerimize gençlerimizden aldığımız ilhamla yürüyor, güçlü Türkiye'nin yarınlarını onlarla birlikte inşa ediyoruz.

Milli mücadelemizin 107. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN 19 MAYIS MESAJI

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

''19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.

En derin saygı ve şükran duygularıyla, Cumhuriyetimizin Kurucusu ve Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyoruz. ''

BAKAN GÖKTAŞ'IN 19 MAYIS MESAJI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü bir şekilde yanıyor.

Bu asırlık emanetin sorumluluğunu gururla taşıyor, gençlerimizle birlikte geleceği inşa ediyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."