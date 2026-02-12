Kabinede değişim devam edecek iddiası: Dört bakan daha gidebilir

11 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararlarla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevlerinden alındı.

Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Yerlikaya'nın yerine ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

AKP kulislerinde kabinedeki değişimin bununla sınırlı kalmayacağı konuşulurken, dört bakanın daha görev yerinin değişebileceği iddia edildi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre; gazeteci Hilal Köylü, iki bakanlıkla sınırlı kalmayacak daha büyük bir dönüşümün kapıda olduğunu belirtti.

Köylü, AKP kulislerinde dört bakanlığın daha değişeceği yönünde bilgiler bulunduğunu ifade ederek, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere dört bakanlıkta değişiklik yaşanması bekleniyor. Şu anda Ankara'da en az dört-beş bakanın daha değişeceği bilgisi var" dedi.