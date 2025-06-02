Kabinede gündem adı konmayan süreç

Haber Merkezi

Kabine bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde ‘Çözüm süreci’ var. Saray’da yapılacak toplantıya Erdoğan başkanlık edecek. Kabine toplantısının ana gündem maddesini çözüm süreci oluşturacak. Erdoğan geçen günlerde sürece ilişkin önemli mesajlar vermişti. Bu çerçevede, PKK’nin kendini fesih ve sonrasında silah bırakma kararının sahaya nasıl yansıdığına ilişkin bölgeden gelen raporların kabineye sunulması bekleniyor.

Dış politika da kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’nin devam ettirdiği diplomasi trafiğinin kapsamlı şekilde toplantıda ele alınması bekleniyor. İsrail’in Gazze’ye dönük saldırıları da kabinede ele alınacak. Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de kabinenin gündem başlıkları arasında olacak.